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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يشهد الاحتفال بالذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:09 م
محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد الاحتفال بالذكري
المنيا ـ على حسين
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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، الحفل الذي نظمته المحافظة بالمسرح الروماني، بمناسبة مرور 47 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة شارك في تنظيم الحفل مديريتي الشباب والرياضة والثقافة.

وأكد المحافظ في كلمته أن ذكري انتصارات أكتوبر مناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري، فهي الذكري الخالدة عبر كل العصور والأزمان، والتي نتذكر معا فيها عظمة التلاحم والتكاتف بكل قوة وثبات وإيمان من جميع أبناء مصر مع أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة، معبرا عن اعتزازه وتقديره لكل شهداء القوات المسلحة الذين روت دمائهم الذكية أرض سيناء الحبيبة.

وأضاف المحافظ أن حرب أأكتوبر وانتصار القوات المسلحة يمثل انتصارا عظيما لما فيه من إعجاز وعبقرية للمقاتل المصري الذي لا يقهر، وسجل التاريخ لهذا الجيش العظيم قوة العزيمة والإصرار والتحدي، فكان نصر أكتوبر وما زال علامة مضيئة وساطعة في تاريخ مصر والأمة العربية.

وفي ختام كلمته وجه المحافظ التحية إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائد مسيرة التنمية والتحدي والبناء، وإلى شعب مصر العظيم الداعم الأصيل في كل وقت لجيش مصر، وثقته في قيادته ومؤسسات الدولة المصرية كافة والقوات المسلحة والشرطة التي تصدت لكل المؤامرات والمخططات العدائية الإرهابية الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم.

تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي حول انتصارات أٔأكتوبر المجيدة، بالإضافة إلي مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية منها فقرات للفنان محمد صلاح، وعدد من الفقرات الفنية والشعبية والموسيقية، لمديريتي الشباب والرياضة والثقافة.

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