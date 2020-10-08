صائب عريقات يعلن إصابته بكورونا

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 683 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما جعل البلاد تتجاوز الخمسة وأربعين ألف إصابة بالفيروس التاجي.وشهدت محافظة الخليل أكبر عدد من الإصابات اليومية من بين المحافظات الفلسطينية، بتسجيل 115 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، تليها محافظة نابلس بـ86 إصابة.وارتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 45 ألفًا و446 حالة إصابة، من بينها 300 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات بلغت 0.66%، وهي نسبة أقل من 1%.وفي هذه الأثناء، بلغت حالات الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين 31 ألفًا و492 حالة، بنسبة تعافٍ وصلت إلى 69.3%.