شيخ الأزهر يدعو لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلا من أذربيجان وأرمينيا، بتغليب صوت الحكمة، ووقف إطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ، والرجوع إلى طاولة المفاوضات، والاحتكام للحلول السلمية.جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، اليوم الخميس، باللغتين العربية والإنجليزية، قال فيها: "الاحتكام لصوت العقل يحتم وقف إطلاق النار بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا، وندعو كل محبي السلام والإنسانية لبذل المساعي لوقف النزاع المسلح، واللجوء إلى الحلول السلمية لإنهاء الصراع بين الدولتين".