فريق عمل «للإيجار» يستعد للسفر إلى الإسكندرية (صور)

بدأ فريق عمل فيلم للإيجار أولى تصوير مشاهد العمل منذ يومين داخل إحدى فيلات منطقة مصر الجديدة، حيث تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية بحضور طاقم العمل، وذلك قبل الاستعداد للسفر، لتصوير باقي مشاهد العمل بعدد من الشوارع والمناطق والشوارع بالإسكندرية.ومن المقرر أن يسافر أبطال الفيلم مساء غدٍ الجمعة للإسكندرية للتصوير بين أكثر من لوكيشن داخل المدينة الساحلية، ثم العودة إلى القاهرة.وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن «الوحدة والعزلة» حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.الفيلم بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، عصام السقا، جيهان خليل، ياسر الطوبجي، هايدي رفعت وإنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي شركة Bird Eye في استئناف عملها الدرامي والسينمائي حيث أشهر إنتاجها فيلم لا تراجع ولا استسلام ومسلسل الكبير أوي لأحمد مكي.الفيلم إخراج وتأليف إسلام السيد بلال ومدير تصوير رامي سالم وإنتاج فني أسامة يوسف، ومن المقرر أن يمتد تصوير الفيلم فى الإسكندرية لمدة أسبوعين، ثم يدخل الفيلم مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض فى الموسم الشتوى المقبل.