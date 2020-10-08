بكري عبدالحميد: نصوص تجربتي الجديدة كتبت على مدار 16 عامًا

صدر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع مسرحية "سلاطين الهلايل"، للكاتب المسرحي بكري عبدالحميد.وقال بكري عبد الحميد عن المسرحية: "الثلاثية المسرحية "سلاطين الهلايل" تجربة فنية بنيت على اختيار حدث واحد وتقديمه عدة مرات بعدة رؤى مختلفة بطرحه في 3 نصوص في محاولة لطرح العديد من الأسئلة من خلال استخدام مغاير للتراث.وأضاف "بكري" في تصريح خاص لـ"الدستور": "نصوص هذه التجربة كتبت على مدار ١٦ عاما غير متصلة، وأطرح فيها فكرة مسرحية غير متداولة وأخوض من خلالها مغامرة فنية ربما تلقى القبول من البعض وربما تثير الكثير من التحفظ عليها، ولكن في الأخير تبقى دائما روح الفن من خلال البحث عن الجديد وخوض غمار التجربة.يذكر أن بكري عبدالحميد شاعر وكاتب مسرحي أقصري فاز بالعديد من الجوائز وله العديد من الإصدارات منها ديوان "الموت حليف الأوليا"، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2003، مسرحية "دم السواقي"، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2005، رواية "إخناتون فرعون التوحيد"، روايات الهلال للأولاد والبنات ـ دار الهلال 2007، مسرحيتان بعنوان "رقصات المرافئ الأخرى"، الهيئة العامة لقصور الثقافة 2007، مسرحية "نصب تذكاري"، الهيئة العامة لقصور الثقافة 2009، مسرحية "الغفير"، الهيئة العامة لقصور الثقافة 2011 وغيرها.