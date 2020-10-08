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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المشدد 10 سنوات لعامل بقنا هتك عرض جارته

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:35 م
محكمة
محكمة
قنا: إسلام البكري
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قضت محكمة جنايات مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بأبو تشت بالسجن ١٠ سنوات بتهمة هتك عرض جارته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

تعود أحداث القضية ليوم ٧ أبريل ٢٠١٦ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا من، نعمه. ع. ب ٣٠ سنه ومقيمة بأبو تشت بقيام جارها أحمد بركات بهتك عرضها بمنزلها.

وأكدت التحريات قيام المتهم باستغلال تواجد المجنى عليها بمفردها فى منزلها وقام بالطرق على الباب وبمجرد فتحه اقتحم المنزل وهددها بسكين ثم قام بطرحها أرضا وحاول خلع ملابسها إلا أنها استغاثت بالجيران وتمكن من الفرار.

وتم ضبط المتهم وإحالته لمحكمة جنايات نجع حمادى حيث قضت بمعاقبته بالسجن ١٠ سنوات.

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