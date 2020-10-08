الصحة الأمريكية تطلب من موظفي البيت الأبيض ومَن حضروا مؤتمر ترامب إجراء فحص كورونا

ناشدت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس، جميع موظفي البيت الأبيض الخضوع لفحص كورونا.وطلبت أيضًا من أي شخص حضر مؤتمر ترامب لترشيح القاضية إيمي باريت في 26 سبتمبر في حديقة الورود الخضوع للفحص، ما يدعو إلى الاستغراب واحتمال انتشار كورونا في البيت الأبيض.