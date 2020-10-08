إحالة إمام وخطيب لباحث دعوة بسبب الانتخابات

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة أنور إسماعيل السيد، إمام مسجد محمود سليم بالجيزة، إلى باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها أو أي عمل يتصل بشئون المساجد، وذلك بناء على مذكرة وتقرير الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.وجاءت المذكرة بعد خروج الشيخ إسماعيل أنور إسماعيل السيد، إمام مسجد محمود سليم بالجيزة على مقتضى واجبه الوظيفي بالمشاركة الفجة في حملة أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة، وحرصا على صورة المؤسسات الدينية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام، ودفعا لاستخدام المنبر في غير ما خصص له.وشددت وزارة الأوقاف على مديرية أوقاف الجيزة التنفيذ الفوري بمنع المذكور من أي عمل دعوي اعتبارا من اليوم الخميس ٨ أكتوبر ٢٠٢٠ م، مع استكمال التحقيق مع المذكور بديوان عام الوزارة.وتؤكد وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية قد تصل عقوبة أي منها إلى إنهاء خدمة المخالف دون تردد حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.