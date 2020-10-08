رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إحالة إمام وخطيب لباحث دعوة بسبب الانتخابات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:59 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة أنور إسماعيل السيد، إمام مسجد محمود سليم بالجيزة، إلى باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها أو أي عمل يتصل بشئون المساجد، وذلك بناء على مذكرة وتقرير الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.

وجاءت المذكرة بعد خروج الشيخ إسماعيل أنور إسماعيل السيد، إمام مسجد محمود سليم بالجيزة على مقتضى واجبه الوظيفي بالمشاركة الفجة في حملة أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة، وحرصا على صورة المؤسسات الدينية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام، ودفعا لاستخدام المنبر في غير ما خصص له.

وشددت وزارة الأوقاف على مديرية أوقاف الجيزة التنفيذ الفوري بمنع المذكور من أي عمل دعوي اعتبارا من اليوم الخميس ٨ أكتوبر ٢٠٢٠ م، مع استكمال التحقيق مع المذكور بديوان عام الوزارة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية قد تصل عقوبة أي منها إلى إنهاء خدمة المخالف دون تردد حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.

موضوعات متعلقة

7 مطالب عمالية لإنهاء «غضب اللائحة الموحدة».. ووزير قطاع الأعمال يعلق

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

«علاقة عاطفية وسوء معاملة».. التفاصيل الكاملة لاختفاء فتاة الإسكندرية

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

«نسف الأكاذيب».. فتاة الإسكندرية تفضح الإرهابية.. والأمن يُخرس ألسنة الإخوان في ساعات

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

مكة تطلق نظام «المسعف الإلكتروني»

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

بكري عبدالحميد: نصوص تجربتي الجديدة كتبت على مدار 16 عامًا

بيت العقاد.. مسيرة من المطالبات بالترميم.. وأخيرًا منع محاولة لهدمه

انطلاق فعاليات الأسبوع الثانى عشر لمشروع أهل مصر

قصور الثقافة تغرس قيم المواطنة فى نفوس أبناء قرية شم البحرية بمغاغة