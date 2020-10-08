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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان وأمريكا يبحثان آليات تمويل تنفيذ اتفاق السلام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:22 م
سليمان الدبيلو
سليمان الدبيلو
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بحث رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان الدبيلو، مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، آليات تمويل تنفيذ اتفاق السلام.

وقال الدبيلو، في تصريح صحفي، إن اللقاء استعرض جوانب تنفيذ اتفاق السلام ومتطلباته بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتفاوض مع "الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، حركة "تحرير السودان" برئاسة عبد الواحد نور.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت دعمها لجهود إحلال السلام في السودان، واصفا اللقاء بأنه إيجابي ويصب في مصلحة تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في جوبا مؤخرًا.

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