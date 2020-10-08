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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تمدد التعلم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:20 م
حمد بن محمد آل الشيخ
حمد بن محمد آل الشيخ
وكالات
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أعلن وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، يوم الخميس، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم وضع وباء كورونا، خلال الأسابيع الماضية.

وكتب الوزير على تويتر "تأكيدا على اهتمام القيادة.. بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة".

وكان الوزير قد صرح في أغسطس بأن العملية التعليمية ستكون عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الجديد الذي بدأ 30 أغسطس كإجراء احترازي بسبب كورونا.

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