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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تغرس قيم المواطنة فى نفوس أبناء قرية شم البحرية بمغاغة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:37 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
آلاء حسن
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تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا، وبالتعاون مع محافظة المنيا، يستكمل البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، حيث بدأت أولى فعاليات البرنامج الذي ينظمه فرع ثقافة المنيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجارى بمدرسة شم البحرية الإعدادية.

تضمن البرنامج محاضرات تثقيفية عن ترسيخ قيم المواطنة، وتقبل الرأى الأخر حاضرها رزق حسن وتحدث عن الوحدة الوطنية ودورها فى المجتمع وحث الشباب على حب الوطن والانتماء له، بجانب ورشة فنية عن "حب الوطن مع أبناء القرية" وتدريبهم على التعبير عن حب الوطن بالرسم والتلوين، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وعقد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة تثقيفية بعنوان "الثقافة المصرية انجازات وتحديات" حاضرها د. أحمد عبد الغفور أحمد وتحدث عن الدور الذى تقوم به الثقافة فى نشر الوعى والتصدى للأفكار الهدامة، ودورها البارز فى ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ وبناء المجتمع، ودور ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬا.

ونظمت مكتبة بلهاسة الثقافية ورشة فنية بعنوان "عيد النصر" وتدريب الرواد على التعبير بالرسم عن ذكرى نصر أكتوبر، الورشة من تدريب الفنانة غادة أحمد، هويدا محمد، كما قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية لقصر ثقافة ملوى تبلوهات غنائية راقصة منها التنورة والفرقة من تدريب الفنان الكبير أسامة عبد الله.

فى إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالفرع، وبالتعاون مع اتحاد كتاب فرع المنيا استضاف نادى أدب قصر ثقافة المنيا نخبة من شعراء محافظة الشرقية وهم الشاعر نبيل مصيلحى رئيس نادى أدب الشرقية، سيد منير رئيس رابطة عزف الأقلام الأدبية، محمود رمضان، حيث أقيمت احتفالية بهذه الذكرى العطرة، وألقيت العديد من القصائد الشعرية فى حب مصر وبحضور العديد من أدباء ومبدعى المنيا.
قصور الثقافة
قصور الثقافة
قصور الثقافة
قصور الثقافة

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