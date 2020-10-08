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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رغم الإغلاق.. رفع كفاءة الشواطئ العامة بالإسكندرية (صور)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:22 م
الشواطئ العامة بالإسكندرية
الشواطئ العامة بالإسكندرية
هبه عويضه
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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه بالرغم من قرارات رئيس مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ العامة قبل بداية موسم الصيف لهذا العام إلا أن الإدارة قامت منذ بداية فترة الإغلاق وبتعليمات مباشرة من محافظ الإسكندرية بالاستمرار في رفع كفاءة تلك الشواطئ، كي تكون على أتم الاستعدادات لاستقبال روادها فور صدور قرارات بإعادة فتحها.

ونوهت الإدارة في بيان لها اليوم، بأن الشواطئ العامة هى الشواطئ غير المؤجرة، والتي تشرف على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مثل: «شاطئ ميامي العام، والمندرة العام، وجليم العام، والسرايا العام» والتي كان من المنتظر هذا الصيف أن يكون سعر تذكرة دخولها 5 جنيهات فقط شاملة قيمة إيجار معدات الشاطئ وغرف خلع الملابس ودورات المياه.

وأشارت الإدارة أن أعمال رفع الكفاءة شملت الآتي:

١- صيانة كافة دورات المياه واستحداث دورات مياة جديدة (كونتينرز مجهزة) مع صيانة وتحديث وحدات خلع الملابس وزيادة أعدادها.

٢- زيادة معدات الشواطئ من كراسي وشماسي لاستيعاب أقصي عدد من المواطنين.

٣- صيانة وزيادة عدد أبراج المراقبة وإعداد مخطط محكم لنشر فرق عمال الإنقاذ على كافة الشواطئ للعمل فور إعادة فتح الشواطئ لاستقبال المواطنين.

٤- تزويد كل شاطئ بوحدة إسعاف بها مسعف مدرب؛ لتقديم الإسعافات الأولية للتعامل مع حالات الغرق وتقديم الإسعافات الأولية حتى وصول عربة الإسعاف.

٥- الاستمرار في غربلة وتنظيف رمال الشواطئ باستخدام معدات نظافة الشواطئ beach cleaner.

٦- دهان أسوار الشواطئ بعد خفض ارتفاعاتها وبما لا يحجب رؤية البحر بلون موحد متناغم مع ألوان الوحدات بالشاطئ، كما تم تركيب كشافات بالشواطئ لزيادة الإنارة ليلًا لأحكام السيطرة على الشاطئ.

٧- تعيين مراقب لكل شاطئ بالإضافة لمشرفي الشواطئ المعينين من الحي لاستقبال المواطنين، وتذليل الصعاب، واستقبال الشكاوى وحلها في حينه.

٨- زيادة اللافتات ولوحات التعليمات الإرشادية بكل شاطئ.

٩- تم توجيه قدر كبير من المجهود في اتجاه شاطئ المندرة المجاني، والذي يعتبر هدية المحافظ لمواطني الإسكندرية وزائريها من المحافظات الأخرى، حيث كان من المفترض فتح أبوابه بالمجان للمواطنين هذا الصيف مع توفير كافة معدات الشاطئ بدون مقابل.

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