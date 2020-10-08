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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق فعاليات الأسبوع الثانى عشر لمشروع أهل مصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:03 م
مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر
آلاء حسن
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انطلقت أولى فعاليات الأسبوع الثانى عشر من مشروع أهل مصر "الدمج الثقافي" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال محافظتي البحر الأحمر (حلايب وشلاتين وأبورماد) والقاهرة، والذي بدأ بزيارة أهرام الجيزة.

من أمام هرم خوفو بدأت "ابتسام أبو الدهب" مرشدة الجولة حديثها بسؤال الأطفال عن معلوماتهم عن منطقة الأهرام وأسباب بناءها وعددها، موضحة أن الأهرام تقع فى منطقة هضبة الجيزة وأن ملوك الأسرة الثالثة هم أول من بنوا الأهرام وأنها ترجع لاعتقاد المصريين بالبعث والخلود، وتضم منطقة الأهرام 11 هرما هي الثلاث الأشهر خوفو وخفرع ومنكاورع بخلاف أهرام الملكات، إضافة إلى مقابر العائلة الملكية وكبار الشخصيات.

تطرقت فى حديثها عن تاريخ بناء الأهرام وأسباب وتفاصيل محاكمة الموتى والمواد المستخدمة فى البناء، كما أوضحت أن الحجارة المستخدمة في بناء الأهرام جلبت عن طريق سفن من منطقتى طره ومدينة أسوان وكانت تقطع وتنقل للاستخدام فى بناء الأهرام الذى تطورت مراحل بناؤها من غرفة تحت الأرض لمصطبة فوق الأرض تضم غرفة أو غرفتين ثم تعددت أدوارها لتصل للشكل الهرمي، كما أشارت إلى متحف مركب خوفو حيث عثر على مجموعة مراكب جنوب الهرم الأكبر أطلق عليها مراكب الشمس وفقا للعقيدة المصرية القديم، واختتمت الزيارة بجولة ترفيهية للأطفال بركوب الخيل والجواد.

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