تونس تسجل 2357 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 10.2%.وتشهد تونس موجة ثانية متسارعة للوباء ومعدل إصابات يناهز الألف إصابة جديدة يوميا ما دفع السلطات إلى الإعلان أمس الأربعاء، عن حظر تجوال ليلي في العاصمة وثلاث ولايات متاخمة لها لمدة 15 يوما.