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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق صافرات الإنذار لفرض حظر التجول في الأردن

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:24 م
الأردن
الأردن
وكالات
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أكد مصدر أمني أردني اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار ستدوي في جميع محافظات المملكة إيذانا بسريان حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة.

وبين المصدر، أن "الصافرات ستنطلق ما بين الساعة 11 - 12 من مساء اليوم، وعلى فترات إيذانا بسريان القرار".

من جهتها، بدأت القوات المسلحة الأردنية بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل بإقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج لمحافظات المملكة بالمشاركة مع مختلف الأجهزة الأمنية.

ومن المقرر أن يبدأ حظر التجول الشامل اعتبارا من الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس، ولمدة 48 ساعة لينتهي منتصف ليل السبت فجر الأحد.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "تطبيق حظر التجول الشامل بالآلية ذاتها سيتكرر خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر، ولن يسمح لأي شخص بالخروج، وحتى لحملة التصاريح الإلكترونية".

وأضافت أن الحظر يستثني فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعددا محدودا جدا من القائمين على ديمومة عمل المؤسسات والقطاعات الحيوية.

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