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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون برلمانى بين مصر وألمانيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:39 م
فولفجانج شويبله
فولفجانج شويبله
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أكد رئيس البوندستاج الألماني فولفجانج شويبله، اهتمام بلاده بتعزيز أوجه العلاقات بين البلدين، ودفع التعاون البرلماني بين مصر وألمانيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البوندستاج للسفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر في برلين، في إطار ترحيبه بالسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم خلال العام الماضي، حيث عقد رئيس البوندستاج لقاءً ثنائيًا مع السفير المصري.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن رئيس البوندستاج أشار- في كلمة ألقاها بهذه المناسبة- إلى التحديات التي تواجه ألمانيا ودول العالم اتصالًا بانتشار جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية التكاتف على المستوى الدولي لإنجاح جهود مكافحة الجائحة.

كما شدد على ضرورة ضمان إتاحة الأدوية واللقاحات فور التوصل إليها بصورة متساوية لجميع دول العالم.

وأكد أهمية التعاون الدولي وضرورة العمل على تعزيز القيم الديمقراطية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية، ومنها الظرف الذي يمر به العالم حاليًا مع انتشار جائحة "كورونا".

وأشار إلى احتفال ألمانيا منذ أيام بمرور ثلاثين عامًا على الوحدة، مستعرضًا المحطات التي مرت بها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مرورًا بالتقسيم ووصولًا إلى انهيار حائط برلين في عام ١٩٨٩، ومن ثم تحقيق الوحدة عام ١٩٩٠.

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