«نسف الأكاذيب».. فتاة الإسكندرية تفضح الإرهابية.. والأمن يُخرس ألسنة الإخوان في ساعات

رغم محاولة جماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية، إثارة الذعر في نفوس المصريين في أكثر من محافظة بترويج شائعات اختفاء الفتيات خاصة في الإسكندرية، إلا أن مؤسسات الدولة كانت لهم بالمرصاد. وخلال 48 ساعة، أصدرت الجهات المعنية بيانات رسمية كشفت كل الحقائق أمام المصريين، كما فضحت صور وفيديوهات فتاة الإسكندرية التي تغيبت «فرح سماحة» ونفيها وقوع أي اختطاف أكاذيب الجماعة الإرهابية، في هذا التقرير ترصد «الدستور» القصة كاملة.

البداية من قنوات الإرهابية وصفحات الإخوان الوهمية: اختفاء عشرات الفتيات تداولت صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة عن تعدد حالات اختفاء لفتيات في محافظة الإسكندرية، ووصل الرقم إلى 17 فتاة، كما أنتجت قناتي مكملين والشرق فيديوهات عن اختفاء الفتيات، زاعمة أن هناك عشرات الفتيات تعرضن للاختطاف بقصد سرقة أعضائهن.



الداخلية تكشف الحقيقة خلال ساعات

أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً تؤكد فيه عدم صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت من ادعاءات حول تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية.

وقالت في بيان صحفي، إن الواقعة تتلخص فى بلاغ أهل إحدى الطالبات بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل.

وبعد 24 ساعة فقط، أكد مصدر أمني العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



النيابة تحقق: مشادة بين البنت وأسرتها كما سارعت النيابة العامة بإعلان رصدها تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حول واقعة خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية، بغرض الاتجار فى أعضائهن البشرية. وبعرض ما تم رصده على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة حيث تبين عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار فى أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة قيام والد فتاة بالإبلاغ فى يوم الثلاثاء الماضى 6 أكتوبر، عن تغيب ابنته منذ 5 أكتوبر. وبسماع أقوال والدة الفتاة أكدت فى تحقيقات النيابة العامة بوقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها فى الساعات الأولى من هذا اليوم. كما أوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة فى تحقيقات النيابة العامة أن شقيقتها كانت على صلة بأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى، من بينهم شاب داومت التواصل معه عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، مشيرة إلى أنها اكتشفت تغيير بيانات حساب شقيقتها بموقع التوصل عقب تغيبها. وأكدت النيابة العامة بأنها توالى التحقيقات فى الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.



العثور على الفتاة وضبط مروج الشائعات ومساء الخميس، نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندريّة، في العثور على «فرح.إ.س»، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بعد تغيّبها عن منزل أسرتها بمنطقة سموحة منذ يومين. ورصدت المتابعة الأمنية تداول بعض المقاطع الصوتيّة لإحدى السيدات من أولياء أمور طلبة بعض المدارس بالإسكندرية باختفاء فتاة تدعى فرح سماحة عبر تطبيق واتس آب، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدي جابر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من المدعوة نهلة أحمد الشباسي، 55 عامًا، مدرسة بكلية طب بيطري بجامعة الإسكندرية وتقيم 14 ش زكي رجب سموحة بتغيّب نجلتها فرح. إ. ع (مواليد 24 مارس 2007 الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة سيدي جابر للغات، وتقيم ذات العنوان وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2020110270 إداري القسم. أسفرت التحريات أن والديها دأبا على سوء معاملتها والتّعدي عليها بالضرب، إضافة إلى نشوب علاقة عاطفية بينها وبين المدعو روماريو.ط.ع (مواليد 15 يناير 1995)، صيدلي، مقيم 32 ش الشيخ، الترعة البولاقية بشبرا - القاهرة) من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" منذ قرابة 6 أشهر مدّعيًا لها بأن اسمه أحمد محمد عبدالوهاب عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون التقابل، لتقوم بالهرب من منزل أهليّتها فجر الأحد 4 أكتوبر الجاري، وحاولت الاتصال بالمدعو روماريو، إلاّ أنها لم تتمكن من التواصل معه واستقلت القطار متوجّهة إلى منطقة شبرا بالقاهرة في محاولة للوصول إليه، إلاّ أنها لم تتمكن من ذلك حال تواجدها بشبرا، وتصادف مرور المدعو رضوان.ع.م 43 سنة، عامل، مقيم 2 حارة محمد عمر - الرافعي - شبرا بالقاهرة) بمكان تواجدها، والذي تعاطف معها عقب علمه بخلفيات هروبها واصطحبها إلى منزله الذي يقيم به صحبة زوجته وأولاده وأخبرتهم بخلفيات خلافها مع أهليتها وتعدّيهما عليها بالضرب، ما أدى إلى تعاطفهم معها. أمكن التوصل لمكان تواجدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار تسليمها لأهليّتها واتخاذ اللازم لحُسن رعايتها.

