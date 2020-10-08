جميلة عوض توشك على الانتهاء من «أبيض وردى»

قاربت الفنانة جميلة عوض على الانتهاء من تصوير حكاية "أبيض وردي" التي تخوض بدور البطولة فيه ضمن حكايات المسلسل الدرامي الذي يحمل اسم "إلاّ أنا".وتواصل جميلة تصوير مشاهد العمل بشكل يومي، حيث تكثف مخرجة العمل مريم أحمدي عدد ساعات التصوير لسرعة الانتهاء من المسلسل الدرامي لقرب موعد عرضه للجمهور.حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبوضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هي السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذي تقف على إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc."إلا أنا" قصة الكاتب يسري الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.