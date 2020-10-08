محافظ مطروح يتابع جهود مجالس المدن فى أعمال النظافة والخدمات

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مراكز ومدن محافظة مطروح في أعمال النظافة وإزالة المخلفات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع المتابعة الميدانية المستمرة يوميا.وأكد المهندس مسعد عبدالهادي الشحات رئيس مركز ومدينة العلمين على تكثيف جهود رفع التراكمات والمخلفات من الشوارع الرئيسية والجانبية لتحسين البيئة المحيطة بالمواطن حيث تمت أعمال رفع المخلفات والحجارة وتمهيد الشوارع بمنطقة عمارات النيابة الإدارية والمنطقة المحيطة بها وجارٍ العمل على مدار الساعة.كما بدأت أعمال دهانات للبلدورات والأرصفة لشارع مستشفى العلمين النموذجي وشارع متحف العلمين العسكرى وجارٍ استكمال الأعمال.وقام مركز ومدينة سيدي براني بتكثيف أعمال النظافة اليوم الخميس بماكينة نظافة الشوارع وبسواعد رجال النظافة والحملة الميكانيكية ببراني تحت إشراف العميد ياسر عامر رئيس مركز ومدينة براني.كما قام مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة بمتابعة خطته اليومية في أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بعدة مناطق حيث قام جهاز النظافة بالعمل على مدار الساعة لإزالة القمامة ورفع معدلات النظافة بالعزب والشوارع والميادين العامة بمطروح بنطاق المدينة، وكذلك الرد على شكاوى المواطنين في قطاع النظافة العامة حيث تم حل مشاكل للمواطنين في الكيلو 5 وعلم الروم والعزبة الغربية بإزالة نحو 200 طن قمامة علما بأن هذه المناطق.وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة الساعة 9 صباحا والساعة 7 مساء حتى تستطيع جهاز إزالة القمامة ولضمان تراكمها في الشوارع حفاظا على الشكل الحضاري للمدينة.كما قاد رئيس مدينة مرسي مطروح حملة موسعة لإزالة القمامة بالشواطئ وكورنيش المدينة بمنطقة الفيروس وباب البحر في إطار الجولات الميدانية المستمرة اليومية لمتابعة سير العمل بالأحياء المختلفة موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيارات قامت بالجراج على الأرصفة مما يؤدي إلى تكسير بلاط الإنترلوك والبلدورات.