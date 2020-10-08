محافظ الإسكندرية يناقش مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها بالمحافظة، لتحديد بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى؛ بما يُسهم فى سد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية، والاحتياجات المتزايدة للمحافظة من خلال مساندة تنفيذ بعض مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى الممولة من الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية.وأشار المحافظ أن مبادرة الموازنة التشاركية تهدف إلى أن يصبح المواطن شريكا أصيلا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات، في إطار الحرص على تعزيز معايير الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.وأكد حرص المحافظة على تقديم الدعم إلى الموازنة التشاركية، انطلاقا من دورها المهم في تحقيق الشفافية للموازنة على أرض الإسكندرية وإظهار المشروعات القومية التى يتم تنفيذها.حضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بوزارة المالية، وممثلي جامعة الإسكندرية، والمنطقة الروتارية، وقيادات الليونز، والمجلس القومى للمرأة، وجمعية رجال الأعمال، والأكاديمية البحرية، وجامعة فاروس، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.