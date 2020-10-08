رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:42 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
طباعة
عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها بالمحافظة، لتحديد بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى؛ بما يُسهم فى سد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية، والاحتياجات المتزايدة للمحافظة من خلال مساندة تنفيذ بعض مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى الممولة من الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية.

وأشار المحافظ أن مبادرة الموازنة التشاركية تهدف إلى أن يصبح المواطن شريكا أصيلا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات، في إطار الحرص على تعزيز معايير الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد حرص المحافظة على تقديم الدعم إلى الموازنة التشاركية، انطلاقا من دورها المهم في تحقيق الشفافية للموازنة على أرض الإسكندرية وإظهار المشروعات القومية التى يتم تنفيذها.

حضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بوزارة المالية، وممثلي جامعة الإسكندرية، والمنطقة الروتارية، وقيادات الليونز، والمجلس القومى للمرأة، وجمعية رجال الأعمال، والأكاديمية البحرية، وجامعة فاروس، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.
اللواء محمد الشريف
محافظ الإسكندرية يناقش مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
محافظ الإسكندرية يناقش مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها
اللواء محمد الشريف

موضوعات متعلقة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

7 مطالب عمالية لإنهاء «غضب اللائحة الموحدة».. ووزير قطاع الأعمال يعلق

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

استمرار فضائح الإخوان.. «فرانس برس» تكذب الإرهابية وتكشف فبركة صورة «إعدام معارض»

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

النيابة توضح حقيقة خطف الفتيات بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تغرس قيم المواطنة فى نفوس أبناء قرية شم البحرية بمغاغة

انطلاق فعاليات الأسبوع الثانى عشر لمشروع أهل مصر

تعرف على عروض البيت الفني للمسرح من الخميس حتى السبت

كتاب «تأملات بين العلم والدين والحضارة» يكشف أداة صوغ قانون الحياة