7 مصابين فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك بقرية أبوصير بمركز الواسطى شمال بنى سويف.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عبدالرحمن حميد بدوي 18 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، يوسف حميد بدوي 7 سنوات، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ياسمين حميد بدوي 10 سنوات، مصابا بجرح قطعي بالوجه 5 سم.كما أصيبت منى أحمد سليمان 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، هشام إبراهيم رمضان 30 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، منال صادق سمير 50 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، أميرة رجب بدوي 9 سنوات مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجميعهم مقيمون بقرية أبوصير الملق.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.