العثور على جثة شاب مجهول على شريط السكة الحديد بطنطا

عثر عدد من الأهالي على جثة لشخص "مجهول" على شريط السكة الحديد أمام قرية الخيال السياحية بمدينة طنطا، بها إصابات متعددة إثر مرور القطارات عليها.تلقى مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهويّة في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وذلك أعلى شريط السكة الحديد بمنطقة بالقرب من قرية الرجدية وأمام قرية الخيال السياحية بدائرة مركز طنطا، مصاب بتهتك في الرأس وبتر بالساق اليسرى إثر حادث قطار.تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق، وكشف هوية صاحب الجثة.