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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة مجهولة ممزقة على شريط السكة الحديد بطنطا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:43 م
جثة
جثة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عثر عدد من الأهالى على جثة لشخص "مجهول" على شريط السكة الحديد أمام قرية الخيال السياحية بمدينة طنطا بها إصابات متعددة إثر مرور القطارات عليها.

تلقى مدير أمن الغربية اللواء هانى مدحت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهويّة فى العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وذلك أعلى شريط السكة الحديد بمنطقة بالقرب من قرية الرجدية وأمام قرية الخيال السياحية بدائرة مركز طنطا مصاب بتهتك فى الرأس وبتر بالساق اليسرى إثر حادث قطار.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق وكشف هوية صاحب الجثة.

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