«لؤلؤ» مى عمر نوفمبر المقبل: مشاهدة ممتعة

بدأت الفنانة مي عمر تصوير مشاهدها في مسلسلها الدرامي الجديد "لؤلؤ" الذي تخوض من خلاله البطولة المُطلقة لأول مرة في مشوارها الفني.وكشف مصدر داخل العمل لـ"الدستور" أن المسلسل من المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية مطلع فبراير المقبل، حيث يكثف مخرج العمل محمد عبدالسلام عدد ساعات التصوير للانتهاء من الحلقات الأولى وتسليمها لشركة سينرجي المنتجة للعمل قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لعرضه.مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر التي تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.