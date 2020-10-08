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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق مشروع تشغيل بدالات لتصريف تجمعات مياه الأمطار بأبوتلات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:49 م
بدالات لتصريف تجمعات
بدالات لتصريف تجمعات مياه الأمطار
هبه عويضه
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تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وسط أهالي منطقة أبوتلات بالعجمي، لإطلاعهم على ما تم من الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بشوارع المنطقة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

كما قام المحافظ بإطلاق مشروع تشغيل بدالات للتخلص من تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة بعدد ١٢ بدالة وبتكلفة ١٠ ملايين، ليصبح إجمالي البدالات بالمنطقة ١٧ بدالة، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والسيد موسى رئيس حي العجمي.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أهالي المنطقة، مؤكدًا أن هناك تنسيقا تاما مع شركة الصرف الصحي لوضع حلول عاجلة كاملة لأهلينا في منطقة أبوتلات، لافتًا إلى أنه سيتم البدء الفوري في تنفيذ تلك الحلول العاجلة والتي ستساهم بشكل كبير بمنع تكرار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة خلال السنوات القادمة، لحين الانتهاء من المشروع القومي الرئيسي لمد خدمة الصرف الصحي بمنطقة أبوتلات الذي بلغت تكلفته حوالي مليار و٣٥٠ مليونا، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه نهاية شهر يونيو ٢٠٢١.

وطالب «الشريف» الأهالي بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التي يفتعلها بعض المواطنين، كما استمع إلى احتياجات ومطالب الأهالي والتي تلخصت حول إقامة مكتب بريد ومكتب شهر عقاري، ورصف ومرور، موجها رئيس حي العجمي بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة تنفيذ تلك المشاكل.

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