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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:36 م
فرح سماحة
فرح سماحة
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اعترفت فرح سماحة، فتاة الإسكندرية المتغيبة، بأسباب هروبها من أسرتها، قائلة: "هربت بسبب ضرب بابا وماما ليا".

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وأضافت: "أمي كانت بتضربني بعصاية خشب وبابا كمان كان بيضربني، كنت عارفة واحد من تيك توك وكان بيهتم بيا، فسافرت للقاهرة عشان أقابله فملقتهوش، فقابلت واحد اسمه عم رضوان فصعبت عليه وأخدني لأسرته".

وكان مصدر أمنى قد صرح بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.
كان بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا قد تداول شائعة حول اختفاء فتاة بمحافظة الإسكندرية في ظروف غامضة، إلا أن صحة الواقعة حدوث خلاف بين إحدى الفتيات (طالبة بالمرحلة الإعدادية) مع والدها ووالدتها بسبب إجبارهما لها على اصطحاب شقيقها الأصغر (مصاب بالتوحد)، حال نزولها لشراء احتياجات المنزل، إلا أن السلوك الساخر من جانب بعض الأشخاص تجاهها في إطار التهكم على شقيقها (على حد زعمها) أثار استياءها.

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اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

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