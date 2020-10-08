وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

وائل الفشنى.. مُطرب مختلف، حقق نجاحًا على الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، عبر أدائه القوى وصوته الحاد وحرصه على تقديم الأغنيات التراثية التى أحبها الجمهور وتعلق بها، خاصة أنه يصنع موسيقى لها مذاق خاص ويعمل على المزج بين الإيقاعات الغربية والشرقية.

وفى حواره مع «الدستور»، حكى «الفشنى» الكثير من أسرار نشأته وتربيته على أصوات كبار مشايخ القرآن وعمالقة الإنشاد الدينى الذين منحوه ثقافة موسيقية كانت السبب الرئيسى فى قوة أدائه واختلاف غنائه، كما تحدث عن تجربته الغنائية بشكل عام وآرائه فيما يقدم حاليًا على الساحة الفنية وغيرها.

■ بداية.. ما علاقتك بأسطورة التلاوة والإنشاد الشيخ طه الفشنى؟

- هو قريبى من ناحية الوالدة، وتربيت على صوته، كنت أستمع إليه صباحًا وقبل أن أنام، وله صورة كبيرة معلقة فى وسط المنزل، وهو علم من أعلام مركز الفشن، وصوته يملأ قلبى، وتأثرت به لدرجة أن الجميع كانوا يشبهوننى به فى الشكل وطريقة الحركة وحتى طبقة الصوت فى الغناء، باعتبارها جينات، وأعلم جيدًا أننى بالمقارنة به لا أُذكر، وظللت هكذا لأعوام إلى أن بدأت أتعلق بالشيخ على محمود، وتربيت على مدرسته فى الإنشاد.

■ إذن لماذا لُقبت بـ«الفشنى»؟

- نسبة إلى مركز الفشن الذى ولدت فيه، وعائلتنا من كبرى العائلات التى امتهنت التجارة فى هذا المركز، ولدينا «مقلة» عمرها يزيد على ١٥٠ عامًا، إلى جانب قرابتى للشيخ طه الفشنى.

■ لماذا اخترت مدرسة الشيخ على محمود؟

- لأن مدرسة الشيخ طه الفشنى كانت صعبة جدًا، لكن الشيخ على محمود كان أسهل، وعندما استمعت إليه أدمنته.

■ لكن أيهما الأقرب لقلبك؟

- الشيخ على محمود والشيخ طه الفشنى، الاثنان على مستوى واحد لدىّ، أنا متشبع بصوتهما.

■ هل حبك لهؤلاء المشايخ كان سببًا لاتجاهك إلى الإنشاد الدينى؟

- طبعًا، لأننى تربيت على هذه الأصوات، وكونت لدىّ ثقافة، والقراء المصريون مختلفون عن غيرهم، ومن يرد تعلّم المزيكا عليه أن يستمع لهؤلاء القراء، ومن يرد تعلم المقامات الموسيقية الحقيقية يستمع لطه الفشنى وعلى محمود والحصرى ومحمد رفعت وكل هؤلاء العمالقة من القراء، ومذاكرة المطرب تأتى عبر السماع، وبها يُكون المطرب ثقافته، أنا مُلم جدًا بتراث المشايخ وأستمع إلى جميع الأنواع الموسيقية حول العالم، وحينما أسافر إلى أى بلد أطلع على المزيكا الخاصة به، وهذا أمر مهم للغاية.

■ هل أثرت نشأتك فى صعيد مصر على صوتك؟

- أعتقد ذلك، الشمس والحرارة والجبل جعلت صوتى قويًا وحادًا، بجانب أننى تربيت على أصوات المشايخ، ومساحة صوتى التى وهبها الله لى واسعة.

■ ألم يعترض والدك على دخولك عالم الفن؟

- نعم، تجارة والدى، رحمة الله عليه، بارت بسببى، لأننى تركته وأتيت إلى القاهرة، وكنت ابنه الوحيد وأتولى عمله كله، وفجأة تركت هذا من أجل الغناء، وبارت التجارة، لكنه رضى علىّ قبل وفاته، عندما رآنى مع الفنان أحمد الفيشاوى فى كليب «سيبونى أعيش» عام ٢٠٠٩ من إخراج محمد سامى، هنا علم أننى نجحت واحتضننى وصفق لى.

■ هل أثرت دراستك فى الأزهر الشريف على رحلتك الفنية؟

- لا، لأننى حصلت على الإعدادية فقط من الأزهر، ولم أستطع أن أكمل لأن المواد كانت صعبة، وأنا نادم جدًا على عدم استكمالى الدراسة به حتى الآن، كنت أتمنى أن أكون من أصحاب العمامات، ولو عاد بى الزمن كنت سأكمل دراستى فى هذا الصرح العظيم.

■ لماذا تركت دراستك بمعهد الموسيقى؟

- لأننى كنت مغتربًا، كنت أعمل لتوفير المال لكى أعيش، والعمل جعلنى أتغيب عن المعهد كثيرًا، «لحد ما اترفدت»، وكان أساتذة المعهد يحبوننى كثيرًا، وكانوا يدرسون لى بـ«الحب»، دون تقاضى أى أموال، لحبهم الشديد لى، وأنا استفدت كثيرًا من هذا.

■ بالنسبة للمطرب.. هل الموهبة تغنى عن الدراسة؟

- الموهبة أولًا، ثم الدراسة، وعن تجربة «أنا ماعرفش ثلاثة أرباع المقامات، أنا عارفها بودنى من الشيوخ».

لكن هذا لم يعرقلنى، وكنت أجد صعوبة بالغة فى الانتقال بين المقامات، وبعد فترة أصبحت أنتقل بينها دون خوف، لكن من يدخل للغناء من بوابة الدراسة، سيشعر بالخوف عندما يحاول الانتقال، وأصحاب الموهبة يفعلون أشياء غير متوقعة فى الغناء، وهذا ما قاله الموسيقار محمد عبدالوهاب عن الشيخ محمد رفعت، حيث قال: «أنا باحب أسمعه لأنه غير متوقع»، وهذا جميل وشيق جدًا، وعدم الدراسة تمنح جرأة كبيرة.

■ أيهما تفضل الغناء أم العزف؟

- الغناء بالطبع الأقرب إلىّ.

■ أى عمل كنت ستمتهنه إذا لم تصبح مطربًا؟

- كنت سأظل أدرس الإيقاع الموسيقى، خاصة أننى أمتلك أسلوبًا جديدًا فى استخدام الرق ودمج الموسيقى الغربية بالإيقاع الشرقى، بجانب الاهتمام بورش العمل التى كنت أنظمها رفقة الدكتور ألفريد جميل، مدرس التاريخ بمعهد الموسيقى العربية، ومع عازف الجاز يحيى خليل، ومع جميع الشباب الموجودين على الساحة الفنية ومن بينهم دينا الوديدى، وفرقة كاريوكى، وكنت أعلمهم الغناء بطريقة المشايخ القديمة، أنا لم أتعلم الغناء فى معهد الموسيقى العربية، أنا تعلمته على يد الشيوخ، وعلى يد أسطورة الكمان عبده داغر.

■ هل هناك طقوس معينة تبدأ بها يومك؟

- بالطبع، فى الصباح أبدأ يومى بسماع الشيخ على محمود، ثم الشيخ طه الفشنى، والشيوخ النقشبندى ومحمد رفعت ونصرالدين طوبار، وفى نهاية اليوم أستمع إلى الشيخ الحصرى حتى أتمكن من النوم.

■ هل تتر «واحة الغروب» كان سبب شهرتك؟

- طبعًا، الله أراد أن تبدأ شهرتى بهذا التتر وأظهر للناس، ومن هنا قررت تقديم التراث بشكل جديد.

■ كيف ترد على اتهام حسن شاكوش لك بسرقة أغنية التتر؟

- هذا يدل على جهل حسن شاكوش، فاللحن لتامر كراون والأغنية تعبى وشقاى، وحشن شاكون ادعى أنها تراث صعيدى وأننى غنيتها بشكل «وحش جدًا».

■ كيف ترى مشاركة الفنان محمد ثروت لك فى إحدى أغانيك؟

- غناء الفنان الكبير محمد ثروت لأغنيتى «كنت فين يا وعد يا مجدر» تقدير لى، وتكريم لموهبتى، وأنا أشكره جدًا.

■ أى من المطربين الحاليين تتمنى عمل دويتو معه؟

- أتمنى عمل دويتو مع على الحجار ومحمد منير وعمرو دياب، والفنان بهاء سلطان، ومحمد حماقى وحكيم.

■ ما طقوسك قبل الصعود إلى المسرح؟

- أقرأ القرآن لنصف ساعة، وأشعر بخوف شديد لدرجة أننى أحيانًا أبكى من الخوف، وأشعر بأننى طفل صغير ذاهب للتطعيم.

■ ما رأيك فى أغانى المهرجانات الموجودة على الساحة الفنية؟

- ما يقدم حاليًا لا يسمى مهرجانات، هذا اسمه «راب» بالطريقة المصرية، والذين يقدمون هذا النوع غيروا اسمها وأطلقوا عليها مهرجانات و«أكلوا بيها عيش»، لكن هذا النمط سينتهى قريبًا، لكن إذا قدموا هذا النمط باسمه الحقيقى وانتقوا الكلمة، أعتقد أنه سيستمر، ووقتها «مش هيعملوا مشكلة فى سوق المزيكا ويقعدوا ناس كتير فى البيت»، وفى النهاية محتوى الراب بالطريقة المصرية مهم جدًا.

■ هل تستمع إليهم؟

- أنا معجب جدًا بـ«أوكا وأورتيجا»، وأنا رأيتهما فى حفلات عالمية تحت مسمى «الراب» وكنت سعيدًا جدًا بهما.

■ هل من الممكن أن تغنى على طريقة الراب؟

- طبعًا، أنا معترف بأهمية فن الراب بالطريقة المصرية.

■ هل تعرضت لانكسارات فى حياتك؟

- الصعوبات كثيرة، لكن الانكسار الأكبر الذى مررت به هو وفاة شقيقتى، وحينما دخلت المستشفى كنت أنام فى الشارع و«كانت تموت بين يدى».

