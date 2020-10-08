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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«علاقة عاطفية وسوء معاملة».. التفاصيل الكاملة لاختفاء فتاة الإسكندرية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:45 م
طالبة سموحة
طالبة سموحة
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نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندريّة، الخميس، في العثور على «فرح.إ.س»، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بعد تغيّبها عن منزل أسرتها بمنطقة سموحة منذ يومين.

رصدت المتابعة الأمنية تداول بعض المقاطع الصوتيّة لإحدى السيدات من أولياء أمور طلبة بعض المدارس بالإسكندرية باختفاء فتاة تدعى فرح سماحة عبر تطبيق واتس آب، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدي جابر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من المدعوة نهلة أحمد الشباسي، 55 عامًا، مدرسة بكلية طب بيطري بجامعة الإسكندرية وتقيم 14 ش زكي رجب سموحة بتغيّب نجلتها فرح. إ. ع (مواليد 24 مارس 2007 الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة سيدي جابر للغات، وتقيم ذات العنوان وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2020110270 إداري القسم.

أسفرت التحريات أن والديها دأبا على سوء معاملتها والتّعدي عليها بالضرب، إضافة إلى نشوب علاقة عاطفية بينها وبين المدعو روماريو.ط.ع (مواليد 15 يناير 1995)، صيدلي، مقيم 32 ش الشيخ، الترعة البولاقية بشبرا - القاهرة) من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" منذ قرابة 6 أشهر مدّعيًا لها بأن اسمه أحمد محمد عبدالوهاب عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون التقابل، لتقوم بالهرب من منزل أهليّتها فجر الأحد 4 أكتوبر الجاري، وحاولت الاتصال بالمدعو روماريو، إلاّ أنها لم تتمكن من التواصل معه واستقلت القطار متوجّهة إلى منطقة شبرا بالقاهرة في محاولة للوصول إليه، إلاّ أنها لم تتمكن من ذلك حال تواجدها بشبرا، وتصادف مرور المدعو رضوان.ع.م 43 سنة، عامل، مقيم 2 حارة محمد عمر - الرافعي - شبرا بالقاهرة) بمكان تواجدها، والذي تعاطف معها عقب علمه بخلفيات هروبها واصطحبها إلى منزله الذي يقيم به صحبة زوجته وأولاده وأخبرتهم بخلفيات خلافها مع أهليتها وتعدّيهما عليها بالضرب، ما أدى إلى تعاطفهم معها.

أمكن التوصل لمكان تواجدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار تسليمها لأهليّتها واتخاذ اللازم لحُسن رعايتها.

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