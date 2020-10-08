محمد الباز يكتب: حوار مختلف عن المال السياسى فى انتخابات مجلس النواب

أسطورة أن كرسى البرلمان وصل سعره إلى ٢٠ أو ٣٠ مليونًا ليست صحيحة إطلاقًا

القائمة الوطنية لم يشتر أحد فيها مقعدًا مقابل أموال يدفعها.. ومن يمتلك دليلًا فليقدمه

إذا أردت أن تطعن فى أى عمل سياسى اقترب منه واقرنه بالمال، دون أن توضح شيئًا، دع الأمر كله فى مساحة الغموض، وساعتها ستجد من ينسج الحكايات عما نسميه المال السياسى، الذى هو فى عُرف الجميع فاسد ومفسد، ففى الغالب لا يتحدث أحد عن المال السياسى دون أن يلحقه بكلمة «القذر».شىء من هذا جرى أثناء الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وتحديدًا عند إعداد القوائم الانتخابية الثمانى التى تنافس عبر القطاعات الجغرافية الأربعة، وبالتحديد أكثر وأكثر عند إعداد القائمة الوطنية «من أجل مصر»، التى يتعامل معها الجميع على أنها الجنة الموعودة، ولا بد من حجز مقعد فيها بأى ثمن، وإلا سيجد المرشح نفسه فى مواجهة صعوبات كثيرة.عندما ترسم خريطة الحديث عن الانتخابات البرلمانية، ستجد إشارات كثيرة إلى مَن دفعوا ملايين كى يضمنوا وجودهم فى القائمة الوطنية، أحدهم قال إنه رفض دفع خمسين مليون جنيه كما فعل آخرون.وقبل أن تسأل: هل دفع أحد خمسين مليون جنيه ليصبح نائبًا فى البرلمان؟سأقول لك: الأمر ليس فيه مبالغة فقط، بل فيه كذب كامل، فالرقم ليس صحيحًا بالمرة.هذا لا ينفى بالطبع أن هناك أموالًا، وأموالًا كثيرة دفعت فى الانتخابات.لكن السؤال: هل هذه الأموال ضرورة من ضرورات الانتخابات البرلمانية؟ أم أنها وسيلة من وسائل شراء الحصانة والنفوذ والقرب من دوائر صنع القرار؟ما رأيكم أن ننظر إلى الصورة من جميع جوانبها، وهنا يمكننى أن أوجه لحضراتكم سؤالًا وهو: هل يمكن أن نتصور عملًا سياسيًا على وجه العموم أو انتخابات برلمانية أو حتى غير برلمانية بلا أموال وأموال كثيرة جدًا؟الإجابة المنطقية هى لا بالطبع، فلا بد من وجود المال فى أى عمل سياسى، وهو أمر لا يقتصر على مصر فقط، بل يمتد إلى كل دول العالم، صحيح أن هناك آثارًا جانبية لاستخدام هذا المال، خاصة إذا زاد على الحد اللازم للإنفاق.لكن من قال إن الأثر الجانبى يجعل المريض يمتنع عن أخذ الدواء والمداومة عليه أيضًا؟القائمة الوطنية وغيرها من القوائم تضم أعضاء من الأحزاب السياسية وعددًا من المستقلين.أى حزب سياسى يستمد تمويله فى الأساس من رافدين.الأول: اشتراكات الأعضاء، ولو جربت وراجعت دفاتر أى حزب من الأحزاب المصرية الكبيرة قبل الصغيرة، فلن تجد جميع الأعضاء يسددون اشتراكاتهم بانتظام، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأحزاب، ويعطلها عن القيام بأىٍّ من الأدوار التى يجب أن تقوم بها.الرافد الثانى هو التبرعات، ولأن التبرعات فى العمل السياسى لا تتم لوجه الحزب فقط، فلا بد أن تكون هناك مصلحة يحققها مَن يقدم تبرعه، فلا أحد فى الغالب يمكنه أن يرمى فلوسه فى الأرض، وإذا قلت إن هناك من يؤمنون برسالة حزب معين، وهؤلاء يمكن أن يدعموه دون أن يكون لهم مقصد بعينه، سأقول لك: قد يكون هذا حقيقيًا بالطبع، لكن هؤلاء قل ما نعثر عليهم فى حياتنا السياسية المعقدة والمتشابكة.التبرعات التى يمكن أن يدفعها السياسيون للانخراط فى الحياة السياسية ليست حكرًا على مصر، وليست حكرًا على حزب بعينه، لكن الأهم من كل ذلك هو: هل كان المال السياسى هو المعيار الوحيد للاختيار، هل لعب الدور الأساسى فى تحديد ملامح ومعالم القائمة الوطنية، أم أنه كان مجرد عامل مساعد؟ما حدث على الأرض بالفعل يشير إلى أن المال كان موجودًا- لأنه من الطبيعى أن يكون موجودًا- لكنه لم يكن المعيار الأساسى، ولو أردت دليلًا على ذلك، فلدينا أكثر من رجل أعمال، وبعضهم أعضاء فى حزب «مستقبل وطن»، كل منهم يستطيع أن يدفع ١٠٠ مليون جنيه وليس ٢٠ أو ٣٠ كما يردد البعض، لكن لم يتم التوافق على وجودهم فى القائمة الوطنية، ونزلوا الانتخابات على مقاعد الفردى.لا أقول كلامًا فى الهواء، أو أمنحك مساحة للتفكير، ومحاولة العثور على أسماء لرجال أعمال حدث معهم ذلك بالفعل، فأمامنا رجل الأعمال والإعلام محمد أبوالعينين، الذى دخل مجلس النواب بعد وفاة نائب الجيزة محمد بدوى، وكان أحد القيادات البارزة فى حزب «مستقبل وطن»، ويستطيع أن يدعم الحزب بما لا يتخيل أحد، وكان وجوده فى القائمة الوطنية يمكن أن يمنحها زخمًا كبيرًا، لكن تم التوافق على أن ينزل مستقلًا فى دائرته.يمكنك أن تفسد هذا الدليل وتقول إن محمد أبوالعينين نزل الانتخابات مستقلًا لأن نجاحه فى دائرته مضمون بنسبة مائة فى المائة، وعدم مشاركته فى القائمة لا تعنى ما تقوله بقدر ما تؤكد أن هناك حرصًا على حصد أكبر عدد من المقاعد لصالح الحزب الذى ينتمى إليه، فإذا كان قادرًا على أن يحسم الكرسى وهو مستقل، فلماذا لا يترك للحزب فرصة أن يحسم كرسى آخر عبر القائمة؟هذا المنطق يمكنه أن يتبخر تمامًا على هامش رغبة أى سياسى فى أن يخوض معركة انتخابية سهلة، وهو ما يمكن أن يتوفر فى القائمة بالطبع، بعيدًا عن تعب القلب الذى يجده المرشحون المستقلون، وأعتقد أن محمد أبوالعينين أو غيره من المرشحين يعرفون مدى العناء الذى يبذلونه فى العملية الانتخابية بعيدًا عن القائمة، هذا بصرف النظر طبعًا عن قدرات بعضهم ومقدرتهم على حسم المعركة، لكننى أتحدث عن مقابلة بين العناء والراحة، ولا أحد يميل إلى العناء بالطبع.كان يمكن لكل حزب من الأحزاب الإثنى عشر التى تتكون منها القائمة الوطنية أن يركن إلى رجال الأعمال وأصحاب الأموال فقط، يحصل منهم على مئات الملايين وينزل بهم الانتخابات عبر القائمة دون غيرهم وينتهى الموضوع، لكن تمت الموازنة بين من يستطيعون التبرع للحزب من أجل الإنفاق على العملية الانتخابية التى تحتاج إلى وجوه إنفاق كثيرة ولديهم قدرات سياسية، وبين من يستطيعون القيام بدور سياسى وبرلمانى مهم، لكن لا يمكنهم الإنفاق على مقتضيات العملية الانتخابية.فى القائمة الوطنية عدد من أساتذة الجامعات، وهؤلاء حتمًا لم يدخلوها عبر دفع عشرات الملايين، فهم لا يملكون منها شيئًا من الأساس.وما لا يعرفه كثير من الناس أن فى القائمة عددًا من أسر الشهداء، وبعض هؤلاء لا يملكون حتى الـ٥ آلاف جنيه مقابل الكشف الطبى الذى يدفعونه قبل التقدم بأوراق ترشحهم، هؤلاء جميعًا فى حاجة لمن يتولى الإنفاق نيابة عنهم.يمكننا الآن أن نعيد كثيرًا من الأمور إلى نصابها.فالقائمة الوطنية لم يشتر أحد فيها مقعدًا مقابل أموال يدفعها، وعليه فأسطورة أن كرسى البرلمان وصل سعره فى القائمة إلى ٢٠ أو٣٠ مليونًا أمر ليس صحيحًا بالمرة.الصحيح أن هناك من دفع تبرعًا لحزبه وليس للقائمة.وهنا لا يمكن أن تلوم عليه، فالتبرع أمر مشروع تمامًا.والصحيح أن هذه التبرعات يستطيع من خلالها من لا يملك مالًا ويمكن أن يكون إضافة إلى الحياة السياسية أن يعمل ويتعامل مع الأعباء الانتخابية دون أن يجد نفسه مضطرًا إلى الاستدانة، أو على الأقل مضطرًا لأن ينسحب من العملية الانتخابية أو حتى عدم دخولها من الأساس.والصحيح أيضًا أن هذه التبرعات تجعل ميزان العمل السياسى مستقيمًا لا خلل به ولا اختلال فيه.لأن البديل أن تتقدم الدولة وتنفق على الأحزاب من خلال دعمها المباشر، وهو أمر لم يعد مقبولًا، ففيما سبق كانت الأحزاب تحصل على دعم مباشر من الدولة، ولم يكن أحد يرضى عن ذلك، فهل يريد من يتحدثون عن المال السياسى الآن أن نعود لما تخلصنا منه؟لست فى حاجة لأن أقنعك بوجهة نظرى بالطبع.كل ما أردته أن ألقى بعض الضوء على صورة يحاول البعض طمسها أو على الأقل تشويهها.