بدء اللقاء الروحي للأنبا مكاريوس بكنيسة الأنبا أنطونيوس

بدأ الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص، منذ قليل، طقس صلاة العشية بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا.شارك بحضور الصلاة عدد من مجمع كهنة إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، بالإضافة لحضور عدد من الشمامسة والشعب القبطي بالإيبارشية.يأتي ذلك ضمن فقرات اللقاء الأسبوعي الذي يعقده الأنبا مكاريوس خصيصًا لشعب أبو قرقاص أسبوعيًا.وعقب الصلاة يلقي الأنبا مكاريوس عظة روحية ويجيب على أسئلة الشعب بالكنيسة.