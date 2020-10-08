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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بكفرالشيخ

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:57 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، فعاليات المحطة الأولى في انتقاء الناشئين، للانضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ٢٠٢١٢٠٢٠ "مرحلة الناشئين" لرياضة المصارعة لمواليد 2009- 2010، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية واكتشاف المواهب الرياضية وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، وبين إدارة الأداء الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

وتشكلت اللجنة المشرفة على انتقاء الموهوبين من الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ، والدكتور سمير حلمي، ممثل وزارة الشباب الإدارة العامة للموهبة الرياضية، والدكتور جون محفوظ، ممثل وزارة الشباب "الإدارة العامة للموهبة الرياضية"، والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفرالشيخ الدكتور جمال الشهاوي.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تم تحديد المدن التي تشهد اختبارات الناشئين في لعبات المصارعة والتايكوندو وتنس الطاولة، فشهدت مدينة بيلا فعاليات المحطة الأولى في انتقاء الناشئين، للانضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ٢٠٢١-٢٠٢٠ "مرحلة الناشئين" لرياضة المصارعة لمواليد 2009- 2010.

كما تشهد مدينة مطوبس، الأحد المقبل، عملية انتقاء الموهوبين في لعبة التايكوندو، وتشهد مدينة دسوق يوم 20 أكتوبر الجاري، عملية انتقاء الموهوبين والبطل الأوليمبي في لعبه تنس الطاولة.

وأضاف عزت، أنه تم اختيار المدن الثلاث بناء على المستويات المتميزة رياضيا للناشئين بها، وتوسطها جغرافيا بين المدن المجاورة لتشمل كافة مدن وقرى كفرالشيخ، كما تم التوجيه بمتابعة الاستعدادات قبل إجراء الاختبارات، للوقوف على جاهزية المنشآت الرياضية لاستقبال الابطال الصغار وأعضاء اللجنة، وكذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة المتبعة.

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