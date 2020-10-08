رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدا.. 300 متسابق يشاركون في ماراثون الدراجات بكفر الشيخ

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:30 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
تشهد مدينة كفر الشيخ، صباح الغد الجمعة، ماراثون الدراجات، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجيع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مشيرًا إلى أن مدينة كفر الشيخ ستشهد ماراثون الدراجات، بمشاركة 300 متسابق، وسيتم تكريم 25 فائزًا، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم ولرجال قواتنا المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تنفيذ مبادرة "لياقتك مناعتك.. دراجتك صحتك"، تأتي في إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر العظيم، وتهنئة مقدمة من شباب مصر لجموع المصريين بالذكرى الخالدة للعبور، وعودة الأرض، والكرامة على أيدي قواتنا الباسلة.

موضوعات متعلقة

وفاة البرلمانية منى منير رزق

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

النيابة توضح حقيقة خطف الفتيات بالإسكندرية

وفاة البرلمانية منى منير رزق

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

نوبل للآداب فى نصف قرن.. «قليل من الشعر والموسيقى.. كثير من الرواية»

أول تعليق لـ«لويز جلوك» بعد فوزها بنوبل

«رباعي أوتار» و«مايكل أنُسي» في بيت الهراوي.. 14 أكتوبر

صدور الطبعة الثانية من «كتاب الغواية» لـ عزت القمحاوي