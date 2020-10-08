غدا.. 300 متسابق يشاركون في ماراثون الدراجات بكفر الشيخ

تشهد مدينة كفر الشيخ، صباح الغد الجمعة، ماراثون الدراجات، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجيع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مشيرًا إلى أن مدينة كفر الشيخ ستشهد ماراثون الدراجات، بمشاركة 300 متسابق، وسيتم تكريم 25 فائزًا، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم ولرجال قواتنا المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر.من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تنفيذ مبادرة "لياقتك مناعتك.. دراجتك صحتك"، تأتي في إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر العظيم، وتهنئة مقدمة من شباب مصر لجموع المصريين بالذكرى الخالدة للعبور، وعودة الأرض، والكرامة على أيدي قواتنا الباسلة.