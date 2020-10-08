محمد عبدالمعطي: مسلسل أحمد صلاح حسني الجديد «مفاجأة»

يستعد الفنان أحمد صلاح حسني لمسلسله الجديد الذي يعد ثاني تجاربه في عالم الدراما كبُطولة مطلقة، ولم يستقر صناعه على اسم محدد له حتى الآن، ومن المقرر أن يشارك به في موسم الشتاء المقبل.وقال المؤلف محمد عبد المعطي، لـ"الدستور" إنه يعكف خلال الفترة الحالية على كتابة المسلسل الذي يظهر فيه أحمد صلاح حسني بشكل جديد، مؤكدًا أنه يحب التعاون معه خاصة وأنه ممثل موهوب ويحب عمله، إضافة إلى أن المخرج أحمد سمير فرج يشعر بالارتياح في التعاون معه.أضاف عبد المعطي أنه أنهى 25% من كتابة السيناريو ويواصل كتابته بشكل يومي، إضافة إلى عقد جلسات العمل ومعاينة أماكن التصوير، لافتًا إلى أنه متحمّس لهذا العمل متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.والمسلسل يتكون من 45 حلقة وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق ويعد البطولة المطلقة الثانية لـ أحمد صلاح حسني في عالم الدراما.