البابا فرنسيس يستقبل وفدًا أوروبيًا معني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس 8 أكتوبر، وفدًا من اللجنة التابعة للمجلس الأوروبي المعنية بتقييم إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وعقب ترحيبه بضيوفه توقف الأب الأقدس عند عمل خبراء هذه اللجنة، مؤكدا اهتمامه بهذا العمل، وذلك لارتباطه بحماية الحياة والتعايش السلمي للبشر على الأرض ونظام مالي لا يقمع أكثر الأشخاص ضعفا وعَوَزًا.ثم ذكَّر قداسته بما كتب في الإرشاد الرسولي "فرح الإنجيل" حول ضرورة إعادة النظر في العلاقة مع المال، حيث يبدو هناك في بعض الحالات قبول بسيادة المال على الإنسان.وتابع أنه ومن أجل بلوغ الثراء، يحدث ألا يتم الاكتراث بمصدر هذا الثراء وبالنشاطات التي أنتجته وبمنطق الاستغلال الذي يمكن أن يكمن في هذه النشاطات.واصل البابا حديثه: قد يحدث أيضا أن تُستخدم موارد مالية للإرهاب وذلك لتأكيد هيمنة مَن هو أكثر قوة، مَن يضحي بحياة الأخ بلا رادع لتأكيد سلطته.عاد قداسة البابا بعد ذلك إلى الرسالة العامة "ترقي الشعوب" للبابا القديس بولس السادس مذكرا باقتراحه في تلك الوثيقة إنشاء صندوق لمساعدة أكثر الأشخاص عوزا، من الأموال المستخدمة في التسليح وغيره من نفقات عسكرية. وتابع البابا فرنسيس أنه عاد إلى هذا الاقتراح في الرسالة العامة الجديدة "كلُّنا إخوة" Fratelli tutti، مطالبا بأنه، وبدلا من الاستثمار في الخوف والتهديد النووي والكيميائي والبيولوجي، تُستخدم تلك الموارد من أجل "القضاء على الجوع نهائيًّا وتنمية الدول الفقيرة، حتى لا يلجأ سكّانها إلى حلول عنيفة أو خادعة، ولا يحتاجوا إلى مغادرة بلادهم بحثًا عن حياة كريمة".ثحدث قداسة البابا فرنسيس بعد ذلك عن العقيدة الاجتماعية للكنيسة والتي تشدد على كون العقيدة "التَّحرُّريّة الحديثة" (النِّيوليبرالية) خاطئة، تلك العقيدة التي تفصل بين النظام الاقتصادي والنظام الأخلاقي ولا يعتمد فيها النظام الأول على الثاني بأي شكل.وفي ختام حديثه إلى وفد اللجنة التابعة للمجلس الأوروبي المعنية بتقييم إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب شكر البابا فرنسيس ضيوفه على ما يقومون به من عمل.