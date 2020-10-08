عمرو عطية يكشف كواليس نقل تبعية «مصر للفنادق» لقانون 159

كشف عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق، عن كواليس انعقاد الجمعية العمومية للشركة خلال الأسبوع المقبل.وقال «عطية» في تصريحات لـ«الدستور» إن الجمعية ستناقش خروج الشركة من مظلقة قطاع الأعمال قانون 20 ونقل تبعتيها لقانون 159 عقب الموافقة على اعتماد قانون قطاع الأعمال العام الجديد الذي يوصي بنقل تبعية الشركات التي يمتلك القطاع الخاص فيها نسبة 25%.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ القانون الذي تم اعتماده رسميا، ومن المقرر تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس تنفيذي للشركة وفقا لتعديلات مجلس إداراة الشركات في القانون الجديد.