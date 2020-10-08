افتتاح وتدشين بيت القديس پـيو والمعهد الديني بالإسماعيلية

افتتح الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبارشية ذاتها، دار القديس پـيو بالإسماعيلية والمعهد الديني، وأيضًا تدشين الكنيسة بعد التجديد.بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بحضور لفيف من كهنة الإيبارشية، ثم تم افتتاح دار القديس پـيو وتدشين الكنيسة الجديدة في مدينة المستقبل التابعة لمحافظة الإسماعيلية.وافتُتِح اليوم الأول للعام الدراسي بالمعهد، ثم اختتم نيافة المطران اليوم بالبركة الرسولية.