وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل حملة التوعية للنهوض بالقطن المصري

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل البوستر الذي نشره المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء هاني يونس على صفحته الرسمية اليوم والخاص بالنهوض بالقطن المصري.وأضاف الوزير في تصريحات لـ«الدستور» أن البوستر خاص بتوعية المزارعين في محافظتي الشرقية والبحيرة حيث يتم تطبيق نظام تداول القطن الزهر لأول مرة.وأشار الوزير إلى أن خطة تنفذها الوزارة للنهوض بالقطن المصري لعودته لمكانته العالمية، حيث تطلق حملة توعية للنهوض بالقطن المصري.