أوكا يطرح كليب مهرجان «1991 اتدلع» (فيديو)

طرح المؤدي الشعبي أوكا أحدث أعماله الفنية "أتدلع 1991"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب.الأغنية تم تصويرها في منطقة أكتوبر، واستغرق تصويرها يوم كامل، وتم اعتماد إظهار حالة التسعينات، وسميت بهذا الاسم لأنه موعد ميلاد مطربها أوكا.أغنية "اتدلع 1991" كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينو، وتدور فكرة الأغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيى علاء.