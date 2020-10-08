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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أمهات مصر»: مطالبات بالاهتمام بالطلاب المصابين بأمراض مزمنة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:36 م
عبير أحمد
عبير أحمد
ريم محمود
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قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك مطالبات من أولياء أمور الطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم من قبل إدارة المدرسة والمعلمين في العام الدراسي الجديد.

وأضافت عبير، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يجب الاهتمام بهؤلاء الطلاب من خلال منحهم المساحة الكافية لدخول دورات المياه، ومتابعة حالاتهم الصحية من قبل العيادة الطبية داخل كل مدرسة بشكل مستمر، وكذلك ضرورة ترك الحرية لهم في الحضور والانصراف من المدرسة، وأعمال السنة مع التنسيق والمتابعة المستمرة مع ولي الأمر.

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر وصفحة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قالت ولي أمر: "ابني رايح أولى إعدادي ومريض سكر برضو وقلبي بيتقطع عليه بسبب إنه خايف حد يضايقه أو محدش يتفهم وضعه وأسلوب التعامل معاه".

وأضافت ولي أمر: "مريض السكر يتراعي وبالذات في المدارس الحكومي ويكون هناك عيادة في المدرسة عندها أسماء الطلبة المرضي المزمنين ومتابعتهم عند حدوث أي مضاعفات ومراعاتهم في الغياب، ويكون عندهم تليفون ولي الأمر إذا حدث شيء أرجو الاتصال بنا، مش طالبه أكتر من كده، ويبقي ألف شكر".

وذكرت أخري: "يا ريت الأطفال ذوي الأمراض المزمنة الوزير يراعي ظروفهم بالنسبة للحضور والغياب وأعمال السنة مفيش عندهم مناعة وكورونا أكبر عدو ليهم مش عارفة أعمل أيه".

واستكملت ولي أمر: "الحقيقة إن مفيش داعى للإعلان خصوصا أمام زمايله لأن الموضوع بيكون محرج للطالب، يكتفى إن ولى الأمر يبلغ المدرسين بالحالة ويسمحوا للطالب أنه يدخل الحمام أو يأكل وقت ما يحتاج عن تجربة شخصية الكلام ده".

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