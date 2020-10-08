طريقة عمل إيدام اللحم بالبطاطس والجزر
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:31 م
سلمى بدرطباعة
يقدم "الدستور"، اليوم الخميس، طريقة عمل إيدام اللحم بالبطاطس والجزر من المطبخ الخليجي، تمتعي مع عائلتك بوجبة غداء شهية وطيبة وسهلة التحضير.
المقادير:
- فيليه اللحم: نصف كيلو مقطع مكعبات.
- البطاطس: 2 ثمرة مقطعة مكعبات.
- الجزر: 2 ثمرة مقطعة مكعبات كبيرة.
- صلصة الطماطم: 2 ملعقة كبيرة.
- الماء: كوب.
- طماطم: 1 ثمرة مقشرة ومقطعة مكعبات.
- ملح: ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.
- البصل: 1 ثمرة مفرومة.
- الثوم: فصان مفرومان.
- الزيت النباتي: ملعقة كبيرة.
- الزبدة: ملعقة كبيرة.
طريقة التحضير:
- سخني الزيت والزبدة في قدر سميك على نار متوسطة.
- أضيفي اللحم والثوم والبصل والفلفل الأسود وقلبي لمدة 10 دقائق.
- أضيفي الملح ومعجون الطماطم والطماطم وقلبي.
- أضيفي الجزر والبطاطس والماء واتركي المزيج حتى يغلي.
- خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 50 دقيقة حتى يتسبك المرق وينضج اللحم.
- ضعي المزيج في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميه ساخنًا إلى جانب الأرز المفلفل حسب الرغبة.
المقادير:
- فيليه اللحم: نصف كيلو مقطع مكعبات.
- البطاطس: 2 ثمرة مقطعة مكعبات.
- الجزر: 2 ثمرة مقطعة مكعبات كبيرة.
- صلصة الطماطم: 2 ملعقة كبيرة.
- الماء: كوب.
- طماطم: 1 ثمرة مقشرة ومقطعة مكعبات.
- ملح: ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.
- البصل: 1 ثمرة مفرومة.
- الثوم: فصان مفرومان.
- الزيت النباتي: ملعقة كبيرة.
- الزبدة: ملعقة كبيرة.
طريقة التحضير:
- سخني الزيت والزبدة في قدر سميك على نار متوسطة.
- أضيفي اللحم والثوم والبصل والفلفل الأسود وقلبي لمدة 10 دقائق.
- أضيفي الملح ومعجون الطماطم والطماطم وقلبي.
- أضيفي الجزر والبطاطس والماء واتركي المزيج حتى يغلي.
- خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 50 دقيقة حتى يتسبك المرق وينضج اللحم.
- ضعي المزيج في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميه ساخنًا إلى جانب الأرز المفلفل حسب الرغبة.