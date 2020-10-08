المقادير:

طريقة التحضير:

يقدم "الدستور"، اليوم الخميس، طريقة عمل إيدام اللحم بالبطاطس والجزر من المطبخ الخليجي، تمتعي مع عائلتك بوجبة غداء شهية وطيبة وسهلة التحضير.- فيليه اللحم: نصف كيلو مقطع مكعبات.- البطاطس: 2 ثمرة مقطعة مكعبات.- الجزر: 2 ثمرة مقطعة مكعبات كبيرة.- صلصة الطماطم: 2 ملعقة كبيرة.- الماء: كوب.- طماطم: 1 ثمرة مقشرة ومقطعة مكعبات.- ملح: ملعقة صغيرة.- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.- البصل: 1 ثمرة مفرومة.- الثوم: فصان مفرومان.- الزيت النباتي: ملعقة كبيرة.- الزبدة: ملعقة كبيرة.- سخني الزيت والزبدة في قدر سميك على نار متوسطة.- أضيفي اللحم والثوم والبصل والفلفل الأسود وقلبي لمدة 10 دقائق.- أضيفي الملح ومعجون الطماطم والطماطم وقلبي.- أضيفي الجزر والبطاطس والماء واتركي المزيج حتى يغلي.- خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 50 دقيقة حتى يتسبك المرق وينضج اللحم.- ضعي المزيج في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميه ساخنًا إلى جانب الأرز المفلفل حسب الرغبة.