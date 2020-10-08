أمريكا وأفغانستان يبحثان عملية السلام الأفغانية

بحث المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد، وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكات ميلر، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا في المقر العام للجيش الباكستاني بمدينة راولبندي الأفغانية، آخر التطورات في عملية السلام الأفغانية الجارية.كما جرى خلال الاجتماع، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بحث الأمور المتعلقة بالحدود الأفغانية والباكستانية.وأشاد المسئولون الأمريكيون بدور باكستان الإيجابي لتسهيل عملية السلام والمصالحة في أفغانستان.