مجموعة دار أزياء إيلي صعب لموسم ربيع وصيف عام 2021

قدمت دار الأزياء اللبنانية والعلامة التجارية العالمية إيلي صعب مجموعتها الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 مع أجمل التصميمات التي تلاقي ذوق المرأة الراقية.جاءت هذه المجموعة التي أراد من خلالها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب تكريم المرأة التي تعتبر منبع انبثاق الحياة وانطلاق من فكرة الاحتفال بالحياة، وقدمت الدار المجموعة الجديدة في طبيعة منطقة فقرا الرائعة، حيث تألقت العارضات بأجمل التصميمات وسط طبيعية حيوية منعشة.جاءت تشكيلة الأزياء مزيج بين الألوان الكلاسيكية كالأبيض والأسود والألوان الصاخبة والجريئة كالأصفر والأحمر القاني والأخضر الفاتح وهذا ما عكس امرأة إيلي صعب الأنيقة والقوية والرقيقة الناعمة في آن واحد.أما النقوشات فلم تحضر بقوة في معظم التصميمات، بل اكتفى المصمم بالاستعانة بها في بعض الاطلالات، وفضل الاتجاه نحو البساطة في لوكات اخرى وعلى صعيد الأقمشة المستخدمة، اختار المصمم أن يمزج بين أنواع مختلفة ومتنوعة.جائت تصميمات من الكريب الحريري والدانتيل والشيفون والموسلين كل هذا ولم تفقد الأزياء رقيها واناقتها التي اعتاد المصمم على تقديمهما مع بداية كل موسم، بل زاد من تميزها وفرادتها فكل ما أراده ايلي صعب هو أن يعكس حب المرأة للحياة على الرغم من نعومتها ورقتها وفي ما خص القصات، فقد تميزت بتناغمها وتجانسها مع الجسم، حيث تنوعت بين الضيقة والواسعة والمستقيمة.