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رئيس التحرير التنفيذي
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كيفية حماية الأطفال من فيروس كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:17 م
حماية الأطفال من
حماية الأطفال من فيروس كورونا
وكالات
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يزداد عدد القاصرين المصابين بفيروس كورونا في روسيا، وتحدث مدير المركز الوطني للبحوث الطبية لصحة الأطفال في وزارة الصحة الروسية البروفيسور أندريه فيسينكو، عن هذا في مقابلة مع صحيفة "زفيزدا".

وقال: "في الأسبوعين الماضيين، تم الكشف عن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد بين الأطفال بشكل كبير. بناءً على تجربة مركز الأمراض المعدية، الذي تم نشره على أراضي مركزنا الوطني للبحوث الطبية لصحة الأطفال التابع لوزارة الصحة الروسية، فإن COVID-19 عند الأطفال خفيف، وغالبًا ما يكون دون أعراض. لاحظنا حالات خطيرة من المرض لدى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة، ولكن بشكل عام، لا تؤثر هذه العدوى على جسم الطفل بقدر ما تؤثر على جسم البالغين".

وأوصى فيسينكو بأن يلتزم الوالدان باحتياطات بسيطة: تجنب زيارة الأماكن العامة أو الحشود الكبيرة مع أطفالهم، وارتداء الأقنعة وغسل أيديهم كثيرًا.

وأضاف: "فيما يتعلق بالزيادة في عدد الحالات، فإن عدد الطلبات المقدمة من آباء المرضى الصغار الذين يعانون من أعراض مشابهة لـ COVID-19 - فقدان حاسة الشم، والحمى، والسعال قد ازداد بالفعل في الأيام العشرة الماضية هذا يشير إلى أن العدوى الجديدة لا تنحسر وأنه من الضروري الاستمرار في مراقبة الاحتياطات التي نعرفها. يجب أن نحاول تجنب زيارة الأماكن العامة أو الحشود الكبيرة مع الطفل، وارتداء الأقنعة، والتأكد من أن الأطفال لا يلمسون كل شيء ولا يضعون أيديهم في أفواههم بعد ذلك، وغسلها كثيرًا، واستخدام المطهرات ونقطة أخرى مهمة - حاول الحد من اتصال الأطفال بأقارب تزيد أعمارهم عن 60 عامًا".

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