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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يحتاج لـ7.5 مليار دولار لتحقيق السلام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:15 م
هبة محمد علي
هبة محمد علي
وكالات
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قالت زيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان هبة محمد علي، إن "تنفيذ السلام في الداخل ومع الجوار يحتاج ما لا يقل عن 7.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة".

وأشارت إلى أهمية التواصل مع المؤسسات التمويلية والإقليمية والدولية وأصدقاء وشركاء السودان لضمان الوصول إلى السلام، وأن السودان يحتاج إلى موارد ضخمة ومتطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية عديدة،

وأضافت أن الانتقال في السودان يحتاج إلى التنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة، وذلك ما يساعد في تحسين بيئة الاستثمار لجذب القطاع الخاص المحلي والدولي للمناطق الأقل نموا.

كما اعتبرت أن توقيع اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح في جوبا تحت رعاية الأشقاء في جنوب السودان من أساسيات النمو.

وشددت على أن تحقيق السلام مرتبط بشكل جذري بمعالجة المشاكل الجوهرية المسببة للحروب والنزاعات كتوزيع الثروات والتنمية المتساوية على مستوى البلاد.

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