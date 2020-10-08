مجموعة المصمم ألكسندر فوتييه لربيع وصيف 2021

قدم مصمم الأزياء الهولندي العالمي ألكسندر فوتييه، مجموعته الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، بتشكيلة أراد مواجهة الظلمة التي نعيشها تحت عنوان البريق والحياة الساحرة ولم يشارك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وفضل تقديم مجموعته ضمن صور احترافية التقطها المصورين الهولنديين الشهيرين اينيز وفينوده Inez & Vinoodh تحت إشراف المدير الفنيّ فرانك دوران Frank Durand ووقع الاختيار على عارضة الأزياء آبي شامبيون Abby Champion لتكون الوجه الخاصة بالمجموعة.ولفتت العديد من الصيحات التي قدمها ألكسندر فوتييه النظر ضمن هذه المجموعة كانت البداية مع الجليتر أو البريق، حيث قدم عدة تصميمات لماعة أراد من خلالها أن يعكس الرغبة بالحياة والسهر والخروج ومنها البنطلون والتوب الذهبيين الملائمين للسهرات، الجامبسوت الشورت الزهري اللماع مع الكشكاش العريضة والفستان القصير المكسو بالترتر اللماع باللون الفضي.صيحة أخرى كانت لافتة تتمثل في بنطلون السيدات الذي يغيب عن بعض المواسم ثم يعود بقوة وقد أعاد الكسندر ابتكاره من خلال تصميماته فنرى مثلًا بدلة بيضاء ذات طابع رسمي اعتمد فيها بنطلون السيدة مع البوتس الجلدي والتوب المربوطة على الخصر بحزام عريض فيما يمكن أيضا ارتداء البنطلون الأسود مع التوب الصيفي البراق، وقدم أيضا الجامبسوت باستايل بنطلون الحريم مع الكشكاش العريض التي زينت الكورسيه.أراد الكسندر فوتييه أن يعكس الرغبة في الحياة رغم كل الظروف، فالفستان الأسود الطويل لم يغب أبدًا عن مجموعته رأيناه بتصميمات مختلفة، سواء مكسو بالترتر البراق أو مشدود على الخصر بحزام عريض أو ذو تصميم انسيابي على الجسم مع الحمالات المكسوة بأحجار الشواروفسكي.أما عن اللوك الكلاسيكي في المجموعة لحضور الاجتماعات أو مناسبة رسمية، قدم البدلة النسائية البيضاء والجامبسوت الأسود الأنيق ذو الخصر المزين بالحزام العريض مع الزهرة الذهبية.