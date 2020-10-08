أبرز 8 ضوابط للدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب

انطلقت الدعاية الانتخابية، لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، على أن تستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، وترصد «الدستور» ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب:1- عدم وضع المرشح لافتات على طريق الكورنيش بأكمله، والميادين الواقعة عليه، فيما عدا المرخص منها، والصادرة من المركز النموذجي لخدمات المشروعات.2- عدم وضع أي ملصقات على المباني الحكومية، أو التابعة للجهات والهيئات العامة، والدواوين ومقار الأحياء.3- يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه.4- في حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه.5- يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 2 مليون و800 ألف جنيه.6- عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور.7- السماح بوضع اللافتات في الشوارع الجانبية.8- يكون استخدام وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية للمرشحين، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بينهم.