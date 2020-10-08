رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة ظهور تماسيح في بحر شبين بالغربية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:56 م
تماسيح
تماسيح
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
سادت المدن والقرى الواقعة على المجاري المائية ونهر النيل بمحافظة الغربية حالة من الذعر، وذلك عقب انتشار أنباء حول مشاهدة مزارعين مقيمين بالعزب التابعة لقرية "صفط تراب"، بدائرة مركز المحلة تماسيح صغيرة في مياه "بحر شبين"، تزامنًا مع ارتفاع منسوب نهر النيل.

وأصدر محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، توجيهات عاجلة إلى رئيس مركز ومدينة المحلة، حاتم زين العابدين، بضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي إدارة الري، لفحص شكاوى المواطنين حيال ظهور تماسيح صغيرة بنطاق ترعة "بحر شبين"، والتأكد من صحة الواقعة من عدمها.

كما أعلن وكيل وزارة الري والموارد المائية في الغربية، المهندس عادل عبدالقادر، أن غرفة عمليات الري تلقت شكوى بذلك الشأن، وعلى الفور كلف مدير إدارتي الري والصرف بتشكيل فرق بحث وتمشيط مياه ترعة بحر شبين، كما كلف مساعديه بتشكيل لجنة عاجلة من مهندسي الري، للبحث عن أى تماسيح واصطيادها فورًا.

وكانت غرفة العمليات والطوارئ، التابعة لمديرية الري والموارد المائية في الغربية، قد تلقت إخطارًا من أحد المزارعين يمتلك قطعة أرض زراعية على أحد جانبي "بحر شبين"، في نطاق عزبة "راغب"، المقابلة لقرية "صفط تراب"، بمشاهدة تمساح صغير الحجم يطفو على سطح المياه، أثناء ري الأرض، ما اضطره إلى مغادرة المكان دون استكمال عمله، وأن مجموعة من الصيادين رصدوا وجود تمساح آخر يصل وزنه إلى حوالي 18 كيلوجراما، حال صيدهم الأسماك بطرح النهر، المقابل لنفس العزبة.

وأكدت غرفة العمليات أن فرق البحث لم ترصد أي تماسيح في المياه وتم التوجيه بتكثيف البحث بطول بحر شبين، كما يجري الآن إعداد تقرير مفصل حول الأنباء المتداولة بشأن انتشار التماسيح في بحر شبين من عدمه، ووضع سبل تأمين المزارعين خلال الفترة الراهنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

«المتحف الكبير» ينفى سقوط مسلة رمسيس: «وقعت منها أجزاء فقط»

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

أكثر مغنيات العالم «ربحًا» تدعم بايدن لـ«البدء» بشفاء أميركا

أيام زمان

«لم تخف أو تبكي».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
أحمد عبد المجيد
شركة وطنية للاستكشاف الجيوفيزيائي.. هل يتحقق الحلم؟
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
المزيد

الثقافة

انطلاق الأسبوع الـ12 لمشروع أهل مصر للدمج الثقافى

«الثقافة السينمائية» تحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

كيف ساهم «المرض النفسي» في تحفيز إبداع لويز جلوك الفائزة بنوبل؟

حاصدة نوبل.. «جلوك» أصيبت بمرض نفسي وأصبحت من أبرز مثقفي أمريكا