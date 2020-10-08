حقيقة ظهور تماسيح في بحر شبين بالغربية

سادت المدن والقرى الواقعة على المجاري المائية ونهر النيل بمحافظة الغربية حالة من الذعر، وذلك عقب انتشار أنباء حول مشاهدة مزارعين مقيمين بالعزب التابعة لقرية "صفط تراب"، بدائرة مركز المحلة تماسيح صغيرة في مياه "بحر شبين"، تزامنًا مع ارتفاع منسوب نهر النيل.وأصدر محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، توجيهات عاجلة إلى رئيس مركز ومدينة المحلة، حاتم زين العابدين، بضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي إدارة الري، لفحص شكاوى المواطنين حيال ظهور تماسيح صغيرة بنطاق ترعة "بحر شبين"، والتأكد من صحة الواقعة من عدمها.كما أعلن وكيل وزارة الري والموارد المائية في الغربية، المهندس عادل عبدالقادر، أن غرفة عمليات الري تلقت شكوى بذلك الشأن، وعلى الفور كلف مدير إدارتي الري والصرف بتشكيل فرق بحث وتمشيط مياه ترعة بحر شبين، كما كلف مساعديه بتشكيل لجنة عاجلة من مهندسي الري، للبحث عن أى تماسيح واصطيادها فورًا.وكانت غرفة العمليات والطوارئ، التابعة لمديرية الري والموارد المائية في الغربية، قد تلقت إخطارًا من أحد المزارعين يمتلك قطعة أرض زراعية على أحد جانبي "بحر شبين"، في نطاق عزبة "راغب"، المقابلة لقرية "صفط تراب"، بمشاهدة تمساح صغير الحجم يطفو على سطح المياه، أثناء ري الأرض، ما اضطره إلى مغادرة المكان دون استكمال عمله، وأن مجموعة من الصيادين رصدوا وجود تمساح آخر يصل وزنه إلى حوالي 18 كيلوجراما، حال صيدهم الأسماك بطرح النهر، المقابل لنفس العزبة.وأكدت غرفة العمليات أن فرق البحث لم ترصد أي تماسيح في المياه وتم التوجيه بتكثيف البحث بطول بحر شبين، كما يجري الآن إعداد تقرير مفصل حول الأنباء المتداولة بشأن انتشار التماسيح في بحر شبين من عدمه، ووضع سبل تأمين المزارعين خلال الفترة الراهنة.