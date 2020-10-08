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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 آلاف و130 إصابة جديدة بكورونا فى رومانيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:45 م
كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا
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أعلنت السلطات الصحية الرومانية، اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف و130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية تفشي الوباء.

وأفادت صحيفة (رومانيا جورنال) بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 145 ألفا و700 شخص، تعافى منهم حتى الآن 113 ألفًا و112 شخصًا، في حين بلغ إجمالي الوفيات جراء الوباء 5 آلاف و247 حالة، عقب تسجيل 44 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه بعيدًا عن الـ3130 حالة التي تم تسجيلها، اليوم، فإن 584 شخصًا من مُصابي (كورونا) الذين انتهت فترة علاجهم جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية مرة أخرى.

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