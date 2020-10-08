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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو سلامة يرشح عمرو عبد الجليل لمسلسله الجديد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:30 م
عمرو سلامة
عمرو سلامة
محمد مجدي
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يعمل المخرج عمرو سلامة الفترة الحالية على التحضير لعمل درامي جديد من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "الدستور" أن عمرو سلامة رشح الفنان عمرو عبد الجليل بطولة العمل المنتظر والذي وافق بشكل أولي على الاشتراك فيه، وجارٍ التعاقد عليه بشكل رسمي.

ويأتي العمل الجديد بعد تعاونهما عام 2018 من خلال مسلسل "طايع" والذي لاقى نجاحا كبيرا وكان بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك.

ومن جانب آخر ينتظر المخرج عمرو سلامة انطلاق عرض مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة" للفنان أحمد أمين، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

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