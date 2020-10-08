جهود أمنية لكشف غموض اختفاء فتاة بالغربية

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة كفر الزيات جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة من قرية عزبة صادق بدائرة منذ 15 يومًا.تلقى اللواء هاني مدحت مدير الأمن بالغربية إخطارا من العميد تامر الطنطاوي مأمور مركز كفر الزيات بورد بلاغ باختفاء "نهال" 17 سنة، مقيمة بقرية عزبة صادق بدائرة مركز كفر الزيات، بعد قيام والدها بالإبلاغ عن اختفاء ابنته وتغيبها عن المنزل منذ 15 يوما.حرر محضر حمل رقم 9042 لسنة 2020، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد محمد عاصم مفتش البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الزيات والرائد محمد النحراوي رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية؛ بالتحري عن ظروف وملابسات البلاغ، لكشف غموض اختفاء الفتاة وإعادتها إلى أسرتها.